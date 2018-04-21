Dust2 заменила Cobblestone в наборе соревновательных карт 

Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором вернула Dust2 в набор соревновательных карт. Одновременно с этим разработчики исключили из официального маппула карту Cobblestone, которая, скорее всего, отправится на доработку.
Список основных изменений:
Dust2 добавлена в набор соревновательных карт;
Cobblestone удалена из набора соревновательных карт;
В игровой режим Wingman добавлена Nuke;
Austria и Shipped перенесены в набор Defusal Group Sigma;
Cobblestone перенесена в набор Defusal Group Delta.
Переработанная Dust2 появилась в основном клиенте игры 19 октября. Многие профессиональные игроки раскритиковали измененную версию карты и заявили, что не хотели бы видеть ее на турнирах.