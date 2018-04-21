Ещё
Dust2 заменила Cobblestone в наборе соревновательных карт
Далее:
Читайте также:
Ещё

Dust2 заменила Cobblestone в наборе соревновательных карт 

CyberSport.ru 1 час назад
Valve выпустила обновление для CS:GO, в котором вернула Dust2 в набор соревновательных карт. Одновременно с этим разработчики исключили из официального маппула карту Cobblestone, которая, скорее всего, отправится на доработку.
Список основных изменений:
Dust2 добавлена в набор соревновательных карт;
Cobblestone удалена из набора соревновательных карт;
В игровой режим Wingman добавлена Nuke;
Austria и Shipped перенесены в набор Defusal Group Sigma;
Cobblestone перенесена в набор Defusal Group Delta.
Переработанная Dust2 появилась в основном клиенте игры 19 октября. Многие профессиональные игроки раскритиковали измененную версию карты и заявили, что не хотели бы видеть ее на турнирах.
CyberSport.ru: последние новости
Invictus Gaming и iG Vitality выступят на MDL Changsha Major ФК «ПСЖ» стал партнером LGD Gaming Vega Squadron и Team Spirit сыграют в закрытых отборочных China Dota2 Supermajor
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»9
Назначен новый гендиректор ФК «Рубин»
Усманов рассказал о печальном событии53
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение