Dust2 заменила Cobblestone в списке соревновательных карт

В соревновательном маппуле ее заменит обновленная Dust2.

The Active Duty map pool has been updated — Cobblestone is out and Dust2 is in. We've also added Nuke to Wingman and fixed a nasty server bug. Full information in today's blog post: https://t.co/y7nmQgBNMa pic.twitter.com/wevUznQNHr

— CS:GO (@csgo_dev) 21 апреля 2018 г.

Разработчики также добавили Nuke в игровой режим Wingman, а Austria и Shipped перенесли в набор Defusal Group Sigma.