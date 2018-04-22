Blizzy: «Мы не знали, что поедем на StarLadder. В итоге вообще не готовились»

Игрок Vega Squadron Евгений Blizzy Ри рассказал, что команда не готовилась к StarLadder ImbaTV Invitational Season 5, так как узнала о приглашении на турнир за два дня до его начала. В интервью GameInside.ua он также назвал правило, которым руководствуется в жизни и профессии.

О подготовке к турниру StarLadder

«На самом деле, мы как выиграли последние квалы, мы поехали домой все вместе и дней 12 мы отдыхали. Полностью отдыхали — без скримов, без ничего. Мы не знали, что поедем на StarLadder. В итоге вообще не подготавливались. Сыграли один-два скрима — и все. И то это было здесь, в Киеве.

Вообще [нас предупредили] где-то за два дня до вылета. Нам говорят: вот, нам надо лететь, быстрее забирайте паспорта — мы готовили визу в Таиланд. Забрали паспорта в этот день и сразу купили билеты. Но мы были довольны, что нам дали слот».

О турнире без Kips

«В принципе, [нам было] не особо тяжело. Она больше не как тренер, она больше помогает морально, ну и по драфтам там немного. А в принципе в первые дни мы были готовы по драфтам, к командам хорошо сами подготовились».

О жизненном кредо

«Моя цитата по жизни: «Время не ждет». Все нужно успеть, поэтому нельзя лениться. Надо все делать хорошо, чтобы у тебя все получилось в жизни».

StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 прошел с 12 по 15 апреля в Киеве. В финале OpTic Gaming одолела VGJ.Thunder со счетом 3:1. Vega Squadron прошла в плей-офф, но уступила китайской команде в полуфинале и заняла 3-4 место.