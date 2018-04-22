Ещё
Евгений Blizzy Ри: Мы не знали, что поедем на StarLadder
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Blizzy Ри: Мы не знали, что поедем на StarLadder 

Чемпионат.com 4 часа назад
Игрок состава Vega Squadron по Dota 2 Евгений Blizzy Ри в интервью GameInside.ua рассказал о подготовке команды к StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.
«На самом деле, мы как выиграли последние квалы, мы поехали домой все вместе и дней 12 мы отдыхали. Полностью отдыхали — без скримов, без ничего. Мы не знали, что поедем на StarLadder. В итоге вообще не подготавливались. Сыграли один-два скрима — и все. Вообще нас предупредили где-то за два дня до вылета. Нам говорят: вот, нам надо лететь, быстрее забирайте паспорта — мы готовили визу в Таиланд. Забрали паспорта в этот день и сразу купили билеты. Но мы были довольны, что нам дали слот».
Также Bizzy рассказал о том, сложно ли было коллективу выступать без тренера Мюриэль Kips Хёйсман.
«В принципе, нам было не особо тяжело. Она больше не как тренер, она больше помогает морально, ну и по драфтам там немного. А в принципе в первые дни мы были готовы по драфтам, к командам хорошо сами подготовились», — заявил Евгений Ри.
Vega Squadron заменила LGD Gaming на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Команда дошла до полуфинала соревнований, где уступила VGJ.Thunder со счётом 0:2.
Чемпионат.com: последние новости
LGD Gaming заключила партнёрское соглашение с ФК «ПСЖ» Vega Squadron возглавила группу на квалификации China Dota2 Supermajor Мартин Saksa Саздов выступит за compLexity Gaming
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зенитовец забил гол «сухим листом» с углового9
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности7
Шипулин подхватил болезнь поцелуев9
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
«Спартак» разгромил «Ахмат»
Видео
01:00
Пойманная на допинге россиянка заявила о невиновности
Зимние виды спорта
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
03:16
Шипулин подхватил болезнь поцелуев
Биатлон
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
03:16
Шипулин заявил о серьезных проблемах со здоровьем
Биатлон
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:27
«Реал» поверил в Роналду
Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение