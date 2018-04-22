Евгений Blizzy Ри: Мы не знали, что поедем на StarLadder

Игрок состава Vega Squadron по Dota 2 Евгений Blizzy Ри в интервью GameInside.ua рассказал о подготовке команды к StarLadder ImbaTV Invitational Season 5.

«На самом деле, мы как выиграли последние квалы, мы поехали домой все вместе и дней 12 мы отдыхали. Полностью отдыхали — без скримов, без ничего. Мы не знали, что поедем на StarLadder. В итоге вообще не подготавливались. Сыграли один-два скрима — и все. Вообще нас предупредили где-то за два дня до вылета. Нам говорят: вот, нам надо лететь, быстрее забирайте паспорта — мы готовили визу в Таиланд. Забрали паспорта в этот день и сразу купили билеты. Но мы были довольны, что нам дали слот».

Также Bizzy рассказал о том, сложно ли было коллективу выступать без тренера Мюриэль Kips Хёйсман.

«В принципе, нам было не особо тяжело. Она больше не как тренер, она больше помогает морально, ну и по драфтам там немного. А в принципе в первые дни мы были готовы по драфтам, к командам хорошо сами подготовились», — заявил Евгений Ри.

Vega Squadron заменила LGD Gaming на StarLadder ImbaTV Invitational Season 5. Команда дошла до полуфинала соревнований, где уступила VGJ.Thunder со счётом 0:2.