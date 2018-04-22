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The Final Tribe выступит на GESC: Thailand Dota2 Minor
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The Final Tribe выступит на GESC: Thailand Dota2 Minor 

Чемпионат.com 1 час назад
The Final Tribe стала победителем европейской квалификации GESC: Thailand Dota2 Minor. В финале команда обыграла Mad Lads со счётом 3:2.
Коллектив стал 7-м участником соревнований. Ранее прямые приглашения получили Team Secret и Evil Geniuses. Fnatic, Vega Squadron, SG e-sports и VGJ.Storm стали победителями региональных квалификаций. Оставшиеся места разыграют на отборочных в Китае и Таиланде.
GESC: Thailand Dota2 Minor пройдёт с 9 по 12 мая. Призовой фонд составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков Valve.
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