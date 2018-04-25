Как Epicenter стал лучшим европейским турниром по Dota 2

За что игроки, комментаторы и зрители так любят Epicenter, и как организаторы учатся на собственных и чужих ошибках.

Киберспортивной меккой Dota 2 в СНГ всегда был Киев. Легендарные «Асусы» и Starladder собирали в столице Украины лучшие команды мира и самых преданных фанатов игры. В 2016 году Epic Esports Events решила проложить новый маршрут для ценителей самой популярной MOBA в СНГ и анонсировала первый Epicenter в Москве. И это было действительно эпично.

Лучше, чем мэйджор от Valve

В 2016 году удивить киберспортивное сообщество презентацией очередного чемпионата было сложно. По всему миру возникали новые компании, которые были готовы забросать команды приглашениями. Epicenter удалось выделиться среди конкурентов хотя бы призовым фондом: вместо «традиционных» на тот момент $ 200-250 тыс. они предложили полмиллиона. И это без краудфандинга и помощи Valve. Не мэйджор, конечно, но на карманные расходы хватит. Затем соцсети охватил ажиотаж. Чем ближе к маю, тем больше сообщество буквально обрастало «Эпицентром». Когда команды добрались до Москвы, «Твиттер» взорвался. Даже избалованные киберспортсмены, которым вечно не нравятся то стулья, то печеньки на полдник, не могли скрыть восторгов. Золочёные лестницы отеля, личный куратор в помощь менеджерам команд и унитазы с подогревом. И в том числе условие: проси, что хочешь. История про то, что кому-то из игроков в срочном порядке понадобился кот, стала характеристикой того, как организаторы Epicenter обхаживали каждого своего гостя.

Сами Epic Esports Events пользовались моментом и собирали горы положительных отзывов от игроков. Кажется, обязательной частью любого интервью стал вопрос «ну как тебе Epicenter? Похоже на The International?» — и хвалебные оды в честь организаторов, следующие за ним. От агрессивного маркетинга стало сводить скулы и похрустывать на зубах. Но ничто не сделает турниру рекламу лучше, чем довольные игроки и комментаторы, которые оценивают твой чемпионат выше, чем мэйджоры от Valve.

«Сами себя мы не нахваливали, мы лишь цитировали участников турнира. Это была моя личная идея, и она заключается в том, что, когда идёт турнир, ты не успеваешь следить за всеми событиями, которые остаются за кадром. Мы просто расширяли освещение турнира, цитируя всех этих людей. Если бы каждый из них говорил, что мы делаем плохую работу, мы бы не постили в «Твиттер», а занимались исправлением недостатков. Задача первого турнира доказать, что мы можем проводить мероприятия международного масштаба и делать это лучше других», — комментировал Александр Заволока, на тот момент руководитель проектов EEE.

Следующей задачей было удивить гостей турнира. В холле «Крокуса» зрителей ждали статуи Sand King и Pudge, развлечения вроде игры 1 на 1, автограф-сессий и возможности пообщаться с Tidehunter. Сцену, утыканную вардами, охранял огромный Рошан. Приправьте всё это шикарными играми от команд, историями вроде первых в мире 9k MMR от Miracle и приездом режиссёра фильма «Варкрафт» Данкана Джонса — и получите зрительский экстаз. Впрочем, и в этой бочке мёда нашлось место для парочки ложек дёгтя. Самой запоминающейся стала проблема со звуком в зале и на трансляции, из-за которой турнир ласково прозвали «ЭпиЦЦЦентр» в честь надоедливого звука помех. Если не считать мелких деталей, которые организаторы попробовали превратить в мемы, шалость с большим турниром удалась. О «чемпионате мира по Dota 2» заговорили в больших СМИ, а западное сообщество убедилось, что СНГ с его публикой, гостеприимством и размахом заслуживает собственного мэйджора. В конце сезона чемпионат получил международное признание, заработав премию EUBEA в категории Live Entertainment, обойдя проекты от компаний BMW Group, Samsung и British Airways. «Мы тот самый паровозик, который смог переломить общественное мнение. Долгое время киберспорт в России был нишевым развлечением, со всеми последствиями в виде „задротов“ и т.д., но за последний год-два был сделан сильный рывок в сторону его популяризации», — заключил Марк Авербух

Раньше трава была зеленее

На следующий год анонса Epicenter ждали с придыханием. Epic Esports Event не получила право проводить мэйджор в СНГ, но была готовы доказать, что и без статуса от Valve в Москве будет красиво и интересно. Тем более учитывая, что в Киеве всё было не так гладко. Никита Бокарев, глава медианаправления холдинга ESforce, отдельно отмечал, что одна из главных задач организаторов второго сезона Epicenter — избежать проблем The Kiev Major. Но оказалось, что работать нужно не только над этим. «Раньше было лучше» — примерно так можно назвать главное впечатление посетителей Epicenter, которым удалось побывать на LAN-финале в 2016 году. Публика, которую в прошлый раз забросали подарками, розыгрышами и развлечениями, ждала не только продолжения банкета, но и требовала добавки. В итоге после турнира стучали ложками на форумах и в комментариях. «Вы когда-нибудь заказывали товары на „АлиЭкспресс“? Представьте, что вы заказали какую-то крутую штуку и уселись ждать. Отзывы прекрасные, куча заказов, цена отличная, что может пойти не так? И вот вы ждёте, ждёте, проходит хренова туча времени, но вы ждёте, и каждый день этого ожидания только увеличивает важность и желанность этой посылки. И вот наконец-то она у вас в руках! Вы, как на дне рождения, бежите скорее распаковывать свой „подарок“, который вы ждали, кажется, вечность. И что же вы там обнаружили? То, что лежало в коробке, не имеет ничего общего с картинками в Интернете и главное — вашими ожиданиями. Какая-то убогая фигня», — писала в своём блоге milkSHake. Основная проблема заключалась в смене площадки. Из мягкого и просторного «Крокуса» турнир перебрался в «Ледовый дворец ВТБ», где до этого организаторы успешно провели соревнования по CS:GO. Здесь и зал не такой комфортный, и в коридорах не разгуляешься. Многие зрители оказались недовольны и обзором со своих мест: кому-то было слишком далеко, кто-то не видел части экрана из-за осветительного оборудования. Автограф-сессии с ограниченным посещением, так что карточек-талонов хватило далеко не всем. Подарков и розыгрышей в коридорах стало меньше, с Tidehunter уже не поболтаешь. И даже аркану на халяву не получить. Всё не так!

Закончилось всё недовольством форматом, из-за которого на сцене зрители увидели всего пять матчей, многие из которых завершились непростительно быстро. Время между играми пытались заполнить интервью и развлечениями, но искушённому киберспортивному зрителю подавай V1lat, а не Павла Занозина в роли ведущего. Конкурс косплея получился скомканный, а в шоу-матче англоязычные аналитики запотели, не оставив шансов KBU. Даже Virtus.pro вылетели в первом же раунде плей-офф, испортив всем праздник доты. Что за неудача!

Но если выйти за рамки сравнений с прошлым годом, всё было на уровне. Игроки всё так же довольны местом проживания, гостеприимством и обходительностью организаторов. Они делились фотографиями с подарками, хвалили своих «бегунков» и улыбались на интервью. Даже мало кто стал публично жаловаться на отсутствие кабинок на сцене. Возможно, из любви и уважения к бренду Epicenter. На трансляции всё прошло почти гладко и мало чем отличалось от первого сезона. Если не заходить в комментарии группы Epicenter в VK, то можно было и не узнать о существовании недовольных.

Back on track

Новый турнирный сезон для организаторов Epicenter — это подарок. Теперь им не нужно тягаться в способности удивить гостей и зрителей ни с пафосом первого сезона, ни с официальными мэйджорами от Valve. Теперь их главные конкуренты — это другие турнирные операторы и ожидания аудитории. Притом не только киберспортивной, но и более широкой. Epic Esports Events уже задала тон своему чемпионату. Превью с загадками, открытое общение со зрителями на Reddit и сумасшедшие квалификации в формате bo1. Они не отказываются от своей идеи, что киберспорт — это шоу и бизнес. Это значит, что игроков снова встретят, как рок-звёзд, а на сцене будет пестрить световыми эффектами. Судя по реакции зрителей на прошлогодний турнир, основной задачей нового Epicenter станет избегание граблей, разложенных всё в том же «Ледовом дворце ВТБ». Зрители хотят подарков, развлечений и чтобы было видно сцену и экран из зала.

В их планы входит и возвращение к кабинкам со звукоизоляцией. Придётся пожертвовать красивыми фотографиям и чувством вовлечённости, но зато будет меньше бугурта. И от сетки single elimination Epicenter в этом году отказался. Правда, чтобы не перегрузить расписание, пришлось оставить два раунда нижней сетки в bo1.

По крайней мере на словах Epicenter делает всё, чтобы не допускать прошлогодних ошибок. Хайп от первого сезона, где зрителей обсыпали подарками, позади, а другие организаторы в этом сезоне уже показали, что нравится и не нравится сообществу. Учиться на чужих недостатках всегда проще. Осталось только обзавестись VPN, чтобы шоу и матчи увидели не только гости на арене, но и зрители на Twitch.