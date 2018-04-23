Virtus.pro и Natus Vincere попали в одну группу на EPICENTER XL по Dota 2

Epic Esports Events опубликовала распределение участников на групповом этапе турнира EPICENTER XL по Dota 2. Состав команд опубликован в «твиттере» организатора В группе A сразятся Team Liquid, Mineski, LGD, coL, FlyToMoon и Team Empire. В группе B сыграют Virtus.pro, Team Secret, Newbee, OG, Na’Vi и paiN Gaming. EPICENTER XL станет шестым мэйджором соревновательного сезона. Чемпионат пройдёт с 27 апреля по 6 мая в Москве. Участники поборются за призовой фонд в $ 1 млн и 1,5 тыс. рейтинговых баллов Dota Pro Circuit.

Два прошлых турнира серии EPICENTER выиграла Team Liquid. В финале EPICENTER 2016 команда обыграла Newbee со счетом 3:2, а в 2017 году разгромила в Evil Geniusesсо счетом 3:1