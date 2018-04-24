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Twitch.tv забанил Ixmike88 за расизм
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Twitch.tv забанил Ixmike88 за расизм 

CyberSport.ru 1 час назад
В ночь с 23 на 24 апреля администрация Twitch.tv заблокировала канал Майкла ixmike88 Ганнама. Бывшего профессионального игрока и стримера забанили за постоянную трансляцию расистских песен.
По словам пользователей reddit, во время трансляций Ixmike88 регулярно слушал провокационные треки, чтобы потроллить своих зрителей. Те многократно жаловались на канал Ганнама, но администрация Twitch.tv приняла меры только сейчас.
Ixmike88 начал выступать на профессиональной сцене в 2011 году. За карьеру он сменил более десятка команд и миксов, среди которых — Team FIRE, compLexity Gaming, Team Liquid, Team Freedom и другие. В ноябре 2017 года Ixmike88 стал тренером Digital Chaos, но вскоре после этого организация объявила о роспуске команды. Его лучшим достижением в игровой карьере является 7-8 место на The International 2013.
Ранее администрация Twitch.tv забанила канал Дэрила iceiceice Коха по аналогичной причине. Во время трансляции сингапурский игрок признался, что ему не нравится его имя, потому что «оно звучит, как имя ниггера».
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