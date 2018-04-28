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Маршан — о запрете лизать соперников: это ложь, мне ничего не запрещали
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Маршан — о запрете лизать соперников: это ложь, мне ничего не запрещали 

Чемпионат.com 7 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан опроверг информацию о том, что Национальная хоккейная лига попросила его не лизать и не обнимать соперников. «Это ложь!», — написал Маршан у себя в «твиттере», комментируя сообщения различных СМИ о просьбе со стороны НХЛ.
Пикантность ситуации заключается в том, что лига официально объявила о том, что сделала Маршану замечание. «Соответствующее сообщение было доведено до сведения Брэда Маршана», — заявил один из чиновников НХЛ Мик Макгеуф.
Напомним, что в первой игре серии с «Торонто Мэйпл Лифс» Маршан обнял форвард «Торонто» Лео Комарова и лизнул его щёку. Это было уже не первое подобное действие со стороны игрока «Бостона». В матче регулярного сезона он поцеловал Комарова.
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