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Матчи Супермейджора на стадионе пройдут 9-10 июня
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Матчи Супермейджора на стадионе пройдут 9-10 июня 

CyberSport.ru 2 часа назад
Организаторы Супермейджора выделили два дня для игр на сцене Спортивного центра Юаньшэнь в Шанхае. Продажа билетов на 9-10 июня начнётся в начале мая.
The #Supermajor arena is set to be at the Shanghai Yuanshen Sports Centre Stadium, June 9-10. Tickets to go on sale early May. #dota2 pic.twitter.com/6ugCowyDwj— Perfect World_DOTA2 (@PWRD_DOTA2) April 24, 2018
Ареной Супермейджора станет Спортивный центр Юаньшэнь в Шанхае. 9-10 июня. Билеты поступят в продажу в начале мая.
Спортивный центр Юаньшэнь — открытый стадион вместимостью 20 тыс. зрителей, построенный в 2010 году. Он является домашней ареной для клуба первого китайского дивизиона «Шанхай Шэньсинь».
China Dota2 Supermajor — последний турнир Dota Pro Circuit перед The International 2018. 16 команд разыграют $1,5 млн и 2,25 тыс. очков DPC. Десять коллективов получили приглашения, остальные определятся через отборочные в шести регионах.
Участники China Dota2 Supermajor:
Virtus.pro  Team Liquid
Team Secret
Newbee
Vici Gaming
VGJ.Thunder
Evil Geniuses
Natus Vincere
Mineski
OG  Team Spirit
Европа
PSG.LGD  Северная Америка
Юго-Восточная Азия
Infamous
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