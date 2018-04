Матчи Супермейджора на стадионе пройдут 9-10 июня

Организаторы Супермейджора выделили два дня для игр на сцене Спортивного центра Юаньшэнь в Шанхае. Продажа билетов на 9-10 июня начнётся в начале мая.

The #Supermajor arena is set to be at the Shanghai Yuanshen Sports Centre Stadium, June 9-10. Tickets to go on sale early May. #dota2 pic.twitter.com/6ugCowyDwj— Perfect World_DOTA2 (@PWRD_DOTA2) April 24, 2018

Спортивный центр Юаньшэнь — открытый стадион вместимостью 20 тыс. зрителей, построенный в 2010 году. Он является домашней ареной для клуба первого китайского дивизиона «Шанхай Шэньсинь».

China Dota2 Supermajor — последний турнир Dota Pro Circuit перед The International 2018. 16 команд разыграют $1,5 млн и 2,25 тыс. очков DPC. Десять коллективов получили приглашения, остальные определятся через отборочные в шести регионах.

Участники China Dota2 Supermajor:

Virtus.pro Team Liquid

Team Secret

Newbee

Vici Gaming

VGJ.Thunder

Evil Geniuses

Natus Vincere

Mineski

OG Team Spirit

Европа

PSG.LGD Северная Америка

Юго-Восточная Азия

Infamous