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В короткометражке схлестнулись персонажи Overwatch и Team Fortress 2
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В короткометражке схлестнулись персонажи Overwatch и Team Fortress 2 

GameGuru 4 часа назад
Фото: GameGuru
На канале The Winglet в YouTube, автор которого уже пять лет создает короткометражные ролики о вселенной Team Fortress 2 с помощью Source Filmmaker, появилось новое видео. После его просмотра вы не будете думать, что «Мстители: Война Бесконечности» самый амбициозный кроссовер в истории.
Многие считают, что Blizzard решила создать Overwatch, потому что кто-то в компании слишком много играл в Team Fortress 2. На заре телего-передвигательного шутера от создателей Diablo и Starcraft две игры часто сравнивали, но со временем обсуждения сошли на нет.
В новом ролике The Winglet герои Overwatch и Team Fortress 2 решили сами выяснить, кто из них круче. Вас ждут восемь минут отличной анимации, интересных сюжетных поворотов и раскрытия персонажей с неожиданной стороны (Мэй теперь будет сниться вам по ночам).
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