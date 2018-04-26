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Ctrip и Boom Supersonic планируют запустить сверхзвуковые авиаперевозки в Китае
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Ctrip и Boom Supersonic планируют запустить сверхзвуковые авиаперевозки в Китае 

ИА Синьхуа 5 часов назад
Пекин, 26 апреля /Синьхуа/ — Компания Ctrip — крупнейшее туристическое онлайн-агентство Китая — заявила о своем стратегическом инвестировании в разработчика сверхзвуковых пассажирских самолетов Boom Supersonic.
Две компании объединили усилия, чтобы запустить сверхзвуковые пассажирские авиаперевозки в Китае. Благодаря своим обширным знаниям об авиационном рынке Китая, Ctrip поможет Boom Supersonic ускорить установление партнерских отношений с китайскими авиаперевозчиками, а Boom, в свою очередь, даст Ctrip возможность предложить своим клиентам от 10 до 15 мест на первых нескольких коммерческих рейсах Boom.
Две компании хотят сделать мир более доступным для путешественников, сократив длительность перелетов из Китая в США, Южную Азию и Океанию вдвое. Например, время перелета из Сан-Франциско в Шанхай сократится с 11 до 6 часов, сообщил Блейк Шолл, основатель и генеральный директор Boom.
Ctrip совершила стратегическое инвестирование в путешествия следующего поколения через установление партнерства, сказал Джеймс Лян, сооснователь и исполнительный председатель Ctrip.
Boom разрабатывает сверхзвуковой авиалайнер, рассчитанный на 55 пассажирских мест и способный развить скорость до 2335 км в час, что более чем в два раза превышает скорость нынешних пассажирских самолетов.
Самолет Boom должен начать выполнять рейсы в середине 2020-х гг., тогда время перелета из Шанхая в Лос-Анджелес сократится с нынешних 12 до 6 часов.
Китайский авиационный рынок является вторым по величине и одним из самых быстрорастущих в мире. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, к 2022 году Китай по размерам авиационного рынка должен обогнать США. -0-
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