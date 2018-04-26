1% на инвайт NaVi. Итоговый топ-8 DPC на основании математических расчетов

Virtus.pro, Team Liquid и Team Secret гарантированы слоты на The International 2018, а Evil Geniuses и VGJ.Thunder будут бороться за топ-8 рейтинга Dota Pro Circuit. К таким выводам пришел аналитик и статистик Бен Noxville Штайнхаузен в расчете положения команд в таблице по итогам сезона. Материал опубликовали на портале Medium.

Штайнхаузен составил таблицу вероятностей с учетом положения команд в рейтинге Glicko: он использовал математический метод Монте-Карло, чтобы рассчитать ожидаемый средний итог последних турниров серии DPC. Аналитик также исходил из того, что в этот период команды не будут менять составы, а значит не лишатся шансов на прямой инвайт. Ниже представлена итоговая таблица вероятностей.

Картинка увеличивается по клику

Интересные факты:

У команд из топ-7 в среднем более 95% вероятность попасть на TI8 напрямую;

За последний слот будут бороться EG и VGJ.Thunder, при этом у американцев больше шансов;

У остальных вместе взятых команд, включая NaVi, OpTic Gaming, Fnatic и TNC Pro Team, вероятность получить инвайт составляет менее 19%.

До конца сезона осталось пять турниров Dota Pro Circuit — один майнор, три мейджора и Супермейджор. Ближайший чемпионат начнется 27 апреля: в Москве стартует EPICENTER XL.