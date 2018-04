В плей-офф China Dota2 Supermajor не будет матчей до одной победы

Организаторы China Dota2 Supermajor анонсировали формат турнира. На первом этапе сыграют в группах по четыре участника. По два сильнейших коллектива попадут в верхнюю сетку соревнований, остальные опустятся в сетку лузеров. Плей-офф пройдет по правилам double-elimination с матчами до двух побед во всех раундах.

SUPERMAJOR, SUPER COMPETITION. New SUPERFORMAT: Groups will be 4 groups of 4 double-elim bracket. Top 2 of each group to main event UB, bottom 2 to LB.All 16 teams then play a double-elim full BO3 bracket until the GF, which will be BO5.GOOD LUCK, HAVE FUN#Supermajor pic.twitter.com/JA22N0P4y0— Perfect World_DOTA2 (@PWRD_DOTA2) April 27, 2018

Новый суперформат: в групповом этапе будет по четыре квартета, правила double-elimination. Две верхних команды пройдут в верхнюю сетку, другие две — в нижнюю. Затем 16 команд сыграют в сетке double-elimination с матчами best-of-3 до гранд-финала, который будет до трех побед

Ранее менеджер Evil Geniuses Филлип Арам раскритиковал текущий сезон DPC за эксперименты с форматами соревнований. Его поддержали Джеки EternaLEnVy Мао, Таль Fly Айзик и ряд других профессиональных игроков. Одной из причин для критики стало большое количество турнирных сеток с матчами до одной победы.

China Dota2 Supermajor пройдет в Шанхае со 2 по 10 июня. Это последний мейджор текущего сезона Dota Pro Circuit. В нем поучаствуют 16 команд, в том числе Virtus.pro, Natus Vincere и Team Spirit. Призовой фонд составит 1,5 млн долларов и 2 250 очков DPC.

Участники China Dota2 Supermajor

Virtus.pro Team Liquid

Team Secret

Newbee

Vici Gaming

VGJ.Thunder

Evil Geniuses

Natus Vincere

Mineski

OG PSG.LGD TNC Pro Team

VGJ.Storm

The Final Tribe

Team Spirit

Infamous