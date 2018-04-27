«Группы приблизительно равные». V1lat делает прогнозы на EPICENTER XL в новом подкасте

Виталий v1lat Волочай записал первый выпуск подкаста «Вилата погромче». В нем бывший комментатор студии RuHub оценил силы групп EPICENTER XL и назвал фаворитов турнира.

Полную версию подкаста можно послушать здесь

Kanobu.ru Распределение команд по группам

«По моему мнению, группы приблизительно равные. Не скажешь, что какая-то одна группа намного круче второй. В каждой из групп есть три сильных команды и три команды чуть-чуть послабее. В этом, наверное, и есть весь баланс. Так что тут стоит отдать должное «Эпицентру» — молодцы, очень хорошо распределили».

Превью группы A «Как вы понимаете, Team Liquid, Mineski и PSG.LGD — это коллективы, которые на данный момент не должны иметь проблем с выходом из группы. Mineski — действующие чемпионы мейджора, «Ликвиды» очень хотят выиграть мейджор, Liquid не выигрывали еще мейджоров, и желание у них невероятное. PSG.LGD — третий коллектив в этой группе. Мне кажется, что между этими тремя командами будет идти самая основная борьба за 1-2 места. У Mineski прекрасная статистика против LGD, у LGD — против Liquid, а у Liquid — против Mineski. По кругу должны друг друга убивать, сложно мне отдать свое предпочтение кому-то здесь. Но рискну и поставлю, что Liquid и LGD займут первые два места. Не знаю в каком порядке, сложно предсказывать. Но если уж такую цель ставить, наверное, первые будут «Ликвиды».

После кика Кайла Kyle Фридмана compLexity Gaming не смогли выиграть ни одной квалификации, пока не могут нащупать свою игру. Тут остается им только пожелать удачи, потому что бороться против двух команд из СНГ [речь о FlyToMoon и Team Empire— прим. ред.], которые играют на домашнем мейджоре, у которых не будет никакого джетлага, [будет сложно]».

Превью группы B «Virtus.pro, Team Secret и Newbee выделяются. Остальные команды, скорее всего, будут бороться за четвертое место — это OG, Natus Vincere и paiN Gaming. Как ни крути, paiN Gaming — явно не та команда, которая может выйти из группы на мейджоре. Команда, в принципе, боевая. Если кто-то из Южной Америки может что-то противопоставить топам мировой «Доты», то это paiN Gaming. Но здесь слишком высокий уровень для них. Они не проиграют пять раз по 0:2, они будут вытягивать карты, но из группы эта команда не выйдет.

OG и NaVi сильно отстают по уровню игры от Newbee, которые сейчас не самые крутые. Но, блин, это Newbee. После провала на DAC они должны подсобраться и набрать все-таки свою форму ближе к The International. Это обязательно произойдет, я в этом ни секунды не сомневаюсь.

NaVi в регионе СНГ сейчас на голову сильнее всех, но как же тяжко им будет против Secret. Первыми ставлю VP, вторыми — Secret, а третьими — Newbee, хотя понимаю, что у них могут быть проблемы».

EPICENTER XL пройдет с 27 апреля по 6 мая в Москве. Плей-офф состоится на площадке «ВТБ Ледовый Дворец» 4-6 мая. Призовой фонд соревнования составит миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit. Группы и расписание матчей можно посмотреть здесь.