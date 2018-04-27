Организаторы EPICENTER XL запустили портал для просмотра матчей. На нём доступны камеры с игроками

Организаторы EPICENTER XL подготовили портал epiclive.gg. На нём можно одновременно смотреть до четырёх трансляций турнира, включая стримы из комнат игроков. Сайт использует трансляции на Twitch, но при этом предлагает собственное меню, которое управляет всеми стримами одновременно. Зрители могут включать и выключать звук на всех трансляциях или выбрать один стрим, на котором останется аудио. Пользователям предлагают три расстановки трансляций исходя из их количества и наличия чата.

Мейджор EPICENTER XL проходит с 27 апреля по 6 мая в Москве. 12 команд, включая Virtus.pro, Natus Vincere, Team Empire и FlyToMoon, разыгрывают миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.