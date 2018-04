Royal Never Give Up выиграла весенний сезон LPL 2018

Royal Never Give Up стала чемпионом LPL Spring 2018. В финале команда Цзянь Uzi Цихао обыграла EDward Gaming.

В LPL Spring 2018 участвовали 14 команд, которые распределили по двум группам. Там они сыграли серию круговых и перекрестных раундов, по итогам которых в плей-офф вышли по четыре лучших коллектива из каждой группы.

Групповой этап:

На пути к финалу Royal Never Give Up обыграла Team WE, Snake eSports и Invictus Gaming, а в решающем матче одолела EDward Gaming. За победу в сезоне игроки RNG получат $217 тыс., а команда выступит в основном этапе 2018 Mid-Season Invictational.

Плей-офф:

Итоги сезона:

Royal Never Give Up — $217 тыс.

EDward Gaming—$116 тыс.

Rogue Warriors—$72,5 тыс.

Invictus Gaming—$43,5 тыс.

Snake eSports—$29 тыс.

Bilibili Gaming — $29 тыс.