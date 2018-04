Украинец «Resolut1on» пробился на «супермэйджор» в составе американской VG. J Storm

VGJ.Storm стала победителем отборочного турнира на China Dota2 Supermajor для Северной Америки. В решающем поединке коллектив украинца Романа «Resolut1on» Фоминка взял верх над Immortals и завоевал путевку на LAN-финал соревнования.

Полный список участников «супермэйджора» выглядит следующим образом: Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski, OG, Team Spirit, The Final Tribe, PSG.LGD, VGJ.Storm, TNC Pro Team, Infamous.

"Супермэйджор" пройдет с 3 по 10 июня в Шанхае. Общий призовой фонд турнира составит 1,5 миллиона долларов. Кроме того, участники разыграют 2250 очков DPC.

We go down to @Team_VGJ #Storm and they take the China Dota2 Supermajor spot GGWP#IMTDOTA pic.twitter.com/m1HRd5jszn

— Immortals (@Immortals) 25 апреля 2018 г.