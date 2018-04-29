Никола LeBron Попович: если бы играли более грамотно, то победили бы

Игрок состава Natus Vincere по Dota 2 Никола LeBron Попович прокомментировал поражение команды в матче против OG.

«На первой карте мы проиграли все линии и нам было очень сложно перехватить преимущество, потому что у нас не было пушащих персонажей. Не уверен, что проблема была в драфте. Если бы мы сыграли лучше на линиях, возможно, было бы проще. На второй карте дела пошли лучше. У нас было преимущество и мы даже взяли Aegis. В какой-то момент мы пошли в размен сторонами. Это было плохим решением. Нужно было возвращаться на базу и защищаться. Еще мы проиграли драку на нижней линии. Dragon Knight выкупился, и мы потеряли четыре или пять персонажей. Если бы мы сыграли более дисциплинированно и грамотно, в контроле над картой например, то победили бы», — рассказал Никола Попович.

Natus Vincere уступила OG со счётом 0:2 в групповой стадии турнира EPICENTER XL по Dota 2. В следующей игре состав встретится с Team Secret.