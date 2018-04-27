Организаторы China Dota 2 Supermajor объявили формат турнира

Официальный анонс опубликован в «Твиттере».

На групповой стадии участники поделятся на четыре группы, где сыграют по круговой системе с форматом матчей до одной победы (best-of-one). Восьмёрка лучших отправится в верхнюю сетку плей-офф, а остальные отправятся в нижнюю сетку. Все матчи основного этапа пройдут с системой до двух побед (best-of-three), а гранд-финал до трёх (best-of-five). На турнире сыграют 16 команд. Virtus.pro, Team Liquid, Team Secret, Newbee, Vici Gaming, VGJ.Thunder, Evil Geniuses, Natus Vincere, Mineski и OG получили приглашения. PSG.LGD, TnC Pro Team, VGJ.Storm, Infamous, The Final Tribe и Team Spirit прошли региональные квалификации. China Dota 2 Supermajor станет заключительным чемпионатом рейтингового сезона в Dota 2. Призовой фонд турнира составит $ 1,5 млн и 2,25 тыс. очков Dota Pro Circuit. Ранее некоторые профессиональные игроки раскритиковали игровой сезон за экспериментальный подход к организации соревнований. Менеджер Evil Geniuses Филип Арам заявил, что в текущем сезоне каждый чемпионат проходит по экспериментальной схеме и это плохо для дисциплины.