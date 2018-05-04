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FlyToMoon обыграла paiN Gaming на EPICENTER XL
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FlyToMoon обыграла paiN Gaming на EPICENTER XL 

Чемпионат.com 6 часов назад
FlyToMoon прошла в следующий раунд нижней сетки EPICENTER XL по Dota 2. В первом раунде команда обыграла paiN Gaming со счётом 1:0.
В следующей игре команда встретится с проигравшей командой пары Team Liquid и OG. PaiN Gaming завершила своё выступление на турнире и заняла итоговую позицию на 7-8-ом месте. Состав заработал $ 15 тыс.
В следующем матчем встретятся Team Secret и Mineski. Игра пройдет 4 мая, начало — в 14:00 по московскому времени.
EPICENTER XL проходит с 27 апреля по 6 мая в Москве. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 1500 очков Pro Circuit.
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