FlyToMoon обыграла paiN Gaming на EPICENTER XL

FlyToMoon прошла в следующий раунд нижней сетки EPICENTER XL по Dota 2. В первом раунде команда обыграла paiN Gaming со счётом 1:0.

В следующей игре команда встретится с проигравшей командой пары Team Liquid и OG. PaiN Gaming завершила своё выступление на турнире и заняла итоговую позицию на 7-8-ом месте. Состав заработал $ 15 тыс.

В следующем матчем встретятся Team Secret и Mineski. Игра пройдет 4 мая, начало — в 14:00 по московскому времени.

EPICENTER XL проходит с 27 апреля по 6 мая в Москве. Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 1500 очков Pro Circuit.