Fng: «Походу, остались только две команды в закрытых СНГ-квалах на „Инт“»

Капитан Team Spirit Артем Fng Баршак намекнул на изменения в командах СНГ, которые не проводили перестановки после окончания трансферного окна. Согласно твиту Баршака, таких коллективов осталось два. По регламенту Dota Pro Circuit, только они претендуют на инвайты в закрытую квалификацию The International 2018.

Походу остались только две команды в закрытых снг квалах на инт Л000000000л— Artsiom Barshak (@Fnggshka) May 2, 2018

На момент публикации новости трансферный дедлайн (5 февраля) нарушили Team Spirit, Team Empire, Gambit Esports и Double Dimension. Они начнут отборочные на The International 2018 для СНГ с открытой стадии. Ростеры не меняли Vega Squadron, FlyToMoon и Natus Vincere.

Natus Vincere заняли последнее место в группе B на EPICENTER XL и покинули турнир. FlyToMoon сыграют с paiN Gaming в нижней сетке плей-офф. Матч начнётся 4 мая в 12:30.