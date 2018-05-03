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Fng: «Походу, остались только две команды в закрытых СНГ-квалах на „Инт“»
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Fng: «Походу, остались только две команды в закрытых СНГ-квалах на „Инт“» 

CyberSport.ru 6 часов назад
Капитан Team Spirit Артем Fng Баршак намекнул на изменения в командах СНГ, которые не проводили перестановки после окончания трансферного окна. Согласно твиту Баршака, таких коллективов осталось два. По регламенту Dota Pro Circuit, только они претендуют на инвайты в закрытую квалификацию The International 2018.
Походу остались только две команды в закрытых снг квалах на инт Л000000000л— Artsiom Barshak (@Fnggshka) May 2, 2018
На момент публикации новости трансферный дедлайн (5 февраля) нарушили Team Spirit, Team Empire, Gambit Esports и Double Dimension. Они начнут отборочные на The International 2018 для СНГ с открытой стадии. Ростеры не меняли Vega Squadron, FlyToMoon и Natus Vincere.
Natus Vincere заняли последнее место в группе B на EPICENTER XL и покинули турнир. FlyToMoon сыграют с paiN Gaming в нижней сетке плей-офф. Матч начнётся 4 мая в 12:30.
CyberSport.ru: последние новости
Групповой этап EPICENTER XL смотрели 358 тыс. зрителей одновременно Микс CoM18Anji нашёл организацию. Она стала партнёром Team Spirit 1% на инвайт NaVi. Итоговый топ-8 DPC на основании математических расчетов
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