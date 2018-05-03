Fng: возможно, только две команды из СНГ получат инвайт в закрытую квалификацию

Игрок состава Team Spirit по Dota 2 Артем Fng Баршак высказал предположение в своём аккаунте в «Твиттере», что у одной из СНГ-команд вскоре может произойти замена в составе.

Согласно правилам Valve, команды совершившие замены после закрытия трансферного окна, смогут пройти на The Intertnational 2018 только через открытые квалификации.

На сегодняшний день получить прямое приглашение в закрытую квалификацию может Natus Vincere, Vega Squadron и FlyToMoon. Ранее трансферы совершили Gambit Esports, Team Spirit, Team Empire и Double Dimension.