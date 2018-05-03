Naive-: «Нам не хватает командных действий и какой-то выдержки, дисциплины»

Айбек Naive— Токаев рассказал о проблемах Team Empire в интервью «Чемпионату». Керри объяснил, что коллективу не хватает слаженных действий, потому что в составе нет капитана. Игрок также проанализировал матч с PSG.LGD в групповом этапе EPICENTER XL.

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О поражении от PSG.LGD «В первой игре мы переждали, грубо говоря. Мы пару раз умерли, и мы упустили тот момент, когда мы были сильнее. И уже время играло не на нас. И проиграли игру. В третьей игре об нас просто вытерли ноги. У нас вообще не было шансов в ней победить, что бы мы ни делали.

[Дело было] в персонажах. Что бы мы ни делали по макро, мы бы всё равно проиграли. Слишком сложно было играть в той игре».

Об отсутствии координатора

«Нам не хватает командных действий и какой-то выдержки, и дисциплины. У нас всё хорошо, мы должны выигрывать, мы выигрываем, но потом кто-то умер, и мы начинаем теряться по игре. Не особо понимаем, что дальше делать. А время идёт. Оно никогда на нас не играет. У нас тяжело идет макро-игра, поэтому так получается. Так что даже если мы все хорошо отстоим, одна ошибка — и нас всех убивают. Любая, в принципе. За последние игры мне показалось так.

[Чтобы решить эту проблему], либо кто-то должен взять на себя ответственность капитана, либо человек должен сам понимать, что делать. Я пока не понимаю и ответственность на себя взять не могу. Я сам недавно в команде и, в принципе, в про-доте. Так что мне сложно временами. Я пока учусь, но не особо у меня получается.

Об этом никто не думает. Об этом ни разу не поднимался разговор. Ну, я не помню такого. Опять же, нет такого человека, который возьмёт на себя ответственность за действия и решения в критических моментах. Всё получается как-то само по себе, а это неправильно».

16 апреля Naive— заменил Александра Nix Левина в составе Team Empire. С ним коллектив занял вторые места на отборочных к China Dota2 Supermajor и ESL One Birmingham 2018.

Team Empire закончила групповой этап EPICENTER XL без единой победы и покинула турнир. Ростер выиграл две карты за пять матчей.