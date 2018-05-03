Алексей Solo Березин: хотел попасть на место Пуппея в Na’Vi

Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин в интервью EPICENTER рассказал о моменте, когда хотел закончить профессиональную карьеру.

«Хотел всё бросить в конце 2014 года. После TI я попал в «Империю», а до этого Puppey с KuroKy уходили из Na’Vi, и я очень хотел попасть на место Пуппея в Na’Vi. Но те происшествия, которые были летом 2013 не дали мне попасть в Na’Vi, и я пошел играть в Team Empire. Мы с ребятами вообще не сошлись, хотя на бумаге все игроки сейчас выглядят очень сильно».

Также Solo поделился ожиданиями от матча против PSG.LGD в полуфинале верхней сетки EPICENTER XL.

«С LGD мы играли на DAC в финале лузеров, 1:2 мы им проиграли. В принципе, игры были интересные. У ребят есть свой стиль, они нас удивили на третьей карте очень необычным мувом с Питлордом и катапультой с доминатором. Хотелось бы взять реванш», — рассказал Алексей Березин.

Virtus.pro проведёт матч против PSG.LGD 4 мая в 19:00 по московскому времени. Победитель игры выйдет в финал верхней сетки турнира и обеспечит себе 75 очков Pro Circuit.