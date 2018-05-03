Ещё
Алексей Solo Березин: хотел попасть на место Пуппея в Na’Vi
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Solo Березин: хотел попасть на место Пуппея в Na’Vi 

Чемпионат.com 6 часов назад
Капитан состава Virtus.pro по Dota 2 Алексей Solo Березин в интервью EPICENTER рассказал о моменте, когда хотел закончить профессиональную карьеру.
«Хотел всё бросить в конце 2014 года. После TI я попал в «Империю», а до этого Puppey с KuroKy уходили из Na’Vi, и я очень хотел попасть на место Пуппея в Na’Vi. Но те происшествия, которые были летом 2013 не дали мне попасть в Na’Vi, и я пошел играть в Team Empire. Мы с ребятами вообще не сошлись, хотя на бумаге все игроки сейчас выглядят очень сильно».
Также Solo поделился ожиданиями от матча против PSG.LGD в полуфинале верхней сетки EPICENTER XL.
«С LGD мы играли на DAC в финале лузеров, 1:2 мы им проиграли. В принципе, игры были интересные. У ребят есть свой стиль, они нас удивили на третьей карте очень необычным мувом с Питлордом и катапультой с доминатором. Хотелось бы взять реванш», — рассказал Алексей Березин.
Virtus.pro проведёт матч против PSG.LGD 4 мая в 19:00 по московскому времени. Победитель игры выйдет в финал верхней сетки турнира и обеспечит себе 75 очков Pro Circuit.
Чемпионат.com: последние новости
FlyToMoon обыграла Mineski на EPICENTER XL Fng: возможно, только две команды из СНГ получат инвайт в закрытую квалификацию УЕФА разрешил «Авангарду» проходить процедуру лицензирования в особом порядке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МОК оказал влияние на Украину1
Путин заявил о готовности к ЧМ-201844
Долги не пускают футбольную Россию в Европу8
Игроки НХЛ не помогут России
18-летняя регбистка погибла по время матча10
Видео
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
02:01
Путин заявил о готовности к ЧМ-2018
Футбол
01:33
Гимнастка приземлилась на голову
Легкая атлетика
01:12
«Конец карьеры уже близко»
Футбол Прочее
00:30
Родченков наносит ответный удар
Зимние виды спорта
00:43
Боец ММА показательно удушила американского военного
MMA Прочее
04:21
Путин заявил о завершении подготовки к ЧМ-2018
Футбол Прочее
01:33
Гимнастка приземлилась на голову, спрыгнув с бревна
Летние виды спорта
03:29
Как проходил бой Емельяненко с Миром
MMA
00:30
Кокорин пошутил над Дзюбой
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение