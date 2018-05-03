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Больше десяти электричек поменяют расписание из-за ремонта путей
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Больше десяти электричек поменяют расписание из-за ремонта путей 

ngs.ru 5 часов назад
Фото: ngs.ru
Расписание 14 пригородных поездов в Новосибирской области изменится из-за ремонта железнодорожных путей.
Изменения в расписании продлятся с 5 по 19 мая. В это время железнодорожники будут ремонтировать пути на перегоне Ояш — Чебула.
«Изменение времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составит от 1 минуты до 58 минут в зависимости от направления», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».
На Восточном направлении временно изменится движение 12 электропоездов.
Например, 5, 6 мая электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный — Болотная будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:22 (на 46 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 22:46 (на 46 минут раньше). 7, 8, 9 мая этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:22 (на 46 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 22:53 (на 39 минут раньше). С 10 по 16 мая этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:49 (на 19 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 23:20 (на 12 минут раньше).
С 8 по 17 мая временно изменится расписание электропоездов:
— № 6417 Болотная — Новосибирск, отправление в 5:17 (по расписанию), далее следование по расписанию до остановочной платформы 3429 км, отправление с остановочной платформы Кубово в 5:56 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:42 (на 2 минуты позже);
— № 6421 Болотная — Новосибирск, отправление в 6:06 (на 2 минуты раньше), далее курсирование на 2 минуты раньше до остановочной платформы 3429 км, отправление с остановочной платформы Кубово в 6:45 (на 1 минуту раньше), отправление со станции Ояш в 6:54 (по расписанию), далее следование по расписанию, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:33 (по расписанию);
— № 6403 Болотная — Новосибирск, отправление в 10:08 (на 4 минуты позже), прибытие в 12:34 (на 4 минуты позже);
— № 6407 Болотная — Новосибирск, отправление в 14:39 (по расписанию), далее следование по расписанию до остановочной платформы 3429 км, с остановочной платформы Кубово отправление в 15:18 (на 1 минуту позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:05 (на 1 минуту позже);
— № 6413 Болотная — Новосибирск, отправление в 17:03 (по расписанию), далее следование по расписанию до остановочной платформы 3429 км, с остановочной платформы Кубово отправление в 17:44 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:31 (на 2 минуты позже);
— № 6404 Новосибирск — Болотная, отправление в 7:15 (на 14 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 9:46 (на 19 минут позже);
— № 6408 Новосибирск — Болотная, отправление в 9:25 (на 5 минут раньше) от остановочной платформы Кубово, отправление с остановочной платформы 3429 км в 11:22 (по расписанию), далее следование и прибытие на станцию Болотная в 11:56 (по графику);
— № 6418 Новосибирск — Болотная, отправление в 16:42 (по расписанию), далее следование по расписанию до остановочной платформы Кубово, отправление с остановочной платформы 3429 км в 18:39 (на 6 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 19:13 (на 6 минут позже);
— № 6414 Новосибирск — Болотная, отправление в 13:55 (на 18 минут раньше), прибытие в 16:26 (на 12 минут раньше);
— № 6422 Новосибирск — Болотная, отправление в 19:20 (на 10 минут позже), прибытие в 21:50 (на 17 минут позже).
9, 12, 13 мая электропоезд № 6456 Новосибирск — Ояш будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 8:12 (на 15 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 9:50 (на 15 минут позже).
На Западном направлении временно изменится движение 2 электропоездов.
Так, 8 и 9 мая электропоезд № 6309 Новосибирск — Каргат будет отправляться в 10:17 (на 45 минут позже), прибывать в 13:30 (на 58 минут позже). С 10 по 19 мая этот электропоезд будет отправляться в 10:17 (на 45 минут позже), прибывать в 13:20 (на 48 минут позже).
А с 8 по 16 мая электропоезд № 6325 Новосибирск — Чулымская будет отправляться в 21:01 (на 29 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:23 (на 29 минут позже).
Железнодорожники уже не первый раз в этом сезоне корректируют расписание электричек из-за ремонта путей. Ранее из-за работ на перегоне Сокур — Мошково изменилось расписание 23 электропоездов.
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