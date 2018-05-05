ZfreeK о Kyle: «Сейчас у него все отлично»

Закари ZfreeK Фридман в интервью dota2.ru рассказал, что думает о VGJ.Storm и возросшей конкуренции на американской сцене перед отборочными The International 2018. Саппорт compLexity Gaming также признался, что его брат и бывший тиммейт Кайл Kyle Фридман отлично чувствует себя в качестве аналитика, но все равно постоянно находится в поиске новой команды.

ZfreeK

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О конкуренции на американской сцене

«Слава Богу до квалификаций TI еще очень далеко и все может измениться. У тех же VGJ в мае будет плотный график, и их форма еще может измениться в худшую сторону. К тому же у нас будет время последить за ними на LAN и чему-то научиться. Вообще, перед TI всегда появляются много сильных команд, это обычная ситуация и мы не волнуемся».

О Kyle

«Сейчас у него все отлично. Вообще, игра на про-сцене — это огромный стресс, пока же он занимается кастом турниров, это у него получается хорошо, поэтому он и чувствует себя отлично. Нет никакого стресса. Но при всем при этом он продолжает играть очень много. […] Определенно он ищет команду. Это же Кайл, он не сидит на месте, все время в поиске. Но если у него ничего не выйдет, то он просто поедет на турнир в качестве аналитика».

Полную версию интервью можно прочесть тут.

Команда compLexity Gaming завершила групповой этап EPICENTER XL со счетом 1:5 и покинула турнир. Ей удалось победить только Team Empire, которая заняла последнее место в группе.

EPICENTER XL проходит с 27 апреля по 6 мая в Москве. Матчи плей-офф играют на арене «ВТБ Ледовый дворец» 4-6 мая. Призовой фонд соревнования составляет миллион долларов и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.