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Иван ArtStyle Антонов: PSG.LGD играли намного лучше, чем на DAC 2018
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Иван ArtStyle Антонов: PSG.LGD играли намного лучше, чем на DAC 2018 

Чемпионат.com 3 часа назад
Тренер команды Virtus.pro по Dota 2 Ивант ArtStyle Антонов прокомментировал поражение состава в матче с PSG.LGD на мэйджоре EPICENTER XL.
«Несомненно, PSG.LGD стали играть намного лучше. Пики у них стали намного лучше. Потому что на DAC 2018 казалось, что там играют два таких плотных аутсайдера. Делали много ошибок, камбек за камбеком. Здесь же LGD показала совсем другой уровень. Мы удивились.
Завтра мы играем матч до одной победы (best-of-one) с Mineski, чемпионами DAC 2018. На этом турнире у них все идёт не очень хорошо. В принципе мы с ними всегда играли неплохо, но это все-таки best-of-one. То есть все будет зависеть от первого пика, как пойдет игра, как все проснутся.
Также думаю, что Liquid обыграет LGD. Хочется еще раз встретиться с ними», — рассказал Антонов в интервью журналистам Virtus.pro.
Virtus.pro уступила PSG.LGD в первом раунде верхней сетки чемпионата со счетом 1:2. Российско-украинский состав опустился в нижнюю сетку. Следующим соперником киберспортсменов станет Mineski. Матч состоится 5 мая, начало в 14:00 по московскому времени. Встреча пройдёт до одного поражения (best-of-one).
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