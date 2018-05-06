NoFear о матче с Virtus.pro: «Если бы они были менее уставшими и отнеслись к нам серьезнее, то мы бы проиграли»

Александр NoFear Чурочкин объяснил, как FlyToMoon подходит к тренировкам в интервью Prodota.ru. Капитан отметил, что до StarLadder ImbaTV Invitational Season 5 команды высокого уровня отказывались играть скримы с FTM. Он также проанализировал победу над Virtus.pro.

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О тренировках и результатах

«Когда мы поехали на Starladder, то мы впервые смогли сыграть с топовыми командами, потому что до тех пор Virtus.Pro, Team Liquid или Team Secret отказывались с нами тренироваться. Максимум мы могли сыграть с ними раз в месяц-полтора и тренировались с Team Empire или Vega Squadron, у которых нам было нечему научиться. Чтобы стать лучше, мы должны были играть с более сильными соперниками.

Например, на Starladder формат был не очень хорошим, мы вылетели, но главное, что мы сумели сыграть скримы и официалки с командами уровня Майноров — Fnatic, VGJ.Thunder, OpTic Gaming. Мы проиграли, но сделали выводы из этих матчей. Мы видели, что мы уступаем не потому, что соперник очень круто двигается, а потому что у нас есть свои недостатки. После этого мы приехали домой, сыграли несколько квалификаций, а потом решили отдохнуть. Тренироваться мы начали за несколько дней до Epicenter и после перерыва, естественно, играли не лучшим образом, но зато с нами согласились тренироваться сильные соперники. На этих тренировках у нас были трудности: кто-то не выспался, плюс мы играли из своих домов и проигрывали. Но затем, когда мы приехали сюда, то начали играть уже серьезно, с необходимым настроем, применяя те знания, которые накопили за последнее время. И вот результат.

У нас не было такого, что мы хотели собрать команду, чтобы ездить на турниры и получать зарплату. После побед на квалификациях нам предлагали контракты некоторые организации, но мы считали, что заслуживаем большего и отказались. После этого мы стали еще больше тренироваться. Наш майндсет: выигрывать и становиться лучше как команда. Вот и все».

О победе над Virtus.pro «На первой карте они отдали нам Chen и Leshrac, для нас это очень комфортные герои, потому что с Chen у нас был 100-процентный вин рейт до матча с Liquid. Сами VP отказались от этого героя, потому что, видимо, посчитали, что с ним сейчас сложно выигрывать. Вообще, со вторым пиком сейчас сложно драфтить, но мы видели их раннего Lifestealer и, имея последний пик, мы могли поставить любые линии: Chen в оффлейн или на легкую, Windranger в мид или хард, Night Stalker в хард, на 4 или 5. В общем, видя весь пик соперника, мы смогли надавить на их слабые места, и минуты с 12-й у них уже не было шансов выиграть, только мы сами могли закинуть, пойдя куда-нибудь дайвить.

Первую карту мы выиграли, в основном, на стадиях драфта или ранней игры. На второй карте было примерно то же. Мы взяли Leshrac на первый пик, а в конце драфта, видя их четырех героев, мы пикнули Treant Protector. Раньше мы с ним официалки практически не проигрывали, если сами закидывали. В той игре у VP был только физический урон и после того, как мы взяли Трента, им было уже очень сложно независимо от последнего пика. Они взяли OD, это хороший герой, но у нас был Faceless Void. Virtus.Pro сейчас сами много ездили по турнирам, устали намного больше, чем мы, тем более, что они уже давно попали на The International и явно не играли на свой максимум. У нас же было больше времени на отдых. В общем, игры они проигрывали на стадии драфта, но мне кажется, если бы они были менее уставшими и отнеслись к нам серьезнее, то мы бы проиграли».

FlyToMoon заняла третье место в группе A и начала плей-офф EPICENTER XL с двух матчей на вылет. Команда обыграла paiN Gaming, OG и Virtus.pro. В финале лузеров коллектив играет с Team Liquid. На момент публикации материала счет в матче 1:1. Победитель серии встретится с PSG.LGD в гранд-финале.