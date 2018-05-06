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Twitch запустил систему вознаграждений стримеров от спонсоров
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Twitch запустил систему вознаграждений стримеров от спонсоров 

DTF.RU 3 часа назад
Фото: DTF.RU
Пока она работает в тестовом режиме в США.
Сервис Twitch запустил систему Bounty Board, призванную связать стримеров и спонсоров. На «доске» содержаться объявления от партнёров площадки, которые предлагают стримерам провести трансляцию той или иной игры за определённое вознаграждение.
На данный момент система находится в тестовом режиме и доступна лишь партнёрам Twitch в соединённых штатах. Пока все «задания» требуют провести часовой стрим.
Согласно условиям «заданий», стримеры должны поставить на трансляцию пометку «sponsored». Кроме того, им необходимо достигнуть опредёленного количества зрителей, чтобы получить вознаграждение в полном объёме. При этом авторы трансляций могут свободно выражать своё мнение об игре во время стрима, однако критика должна быть «конструктивной», а «грубое очернение» не приветствуется.
#twitch #игры
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