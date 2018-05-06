Сюй fy Линсэнь получил награду MVP на EPICENTER XL по Dota 2

Капитан команды PSG.LGD по Dota 2 Сюй fy Линсэнь стал лучшим игроком турнира EPICENTER XL по Dota 2. Об этом организаторы объявили после окончания финальной встречи. Наградой для киберспортсмена стала «перчатка бесконечности» из комиксов Marvel. Трофей вручил чемпион The International 2011 и участник русскоязычной студии аналитики Дмитрий LighOfHeaven Куприянов.

PSG.LGD стала чемпионом турнира EPICENTER XL по Dota 2. В финале команда обыграла Team Liquid со счётом 3:1. Игроки заработали $ 500 тыс. и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.