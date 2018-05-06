Ещё
Сюй fy Линсэнь получил награду MVP на EPICENTER XL по Dota 2
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сюй fy Линсэнь получил награду MVP на EPICENTER XL по Dota 2 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан команды PSG.LGD по Dota 2 Сюй fy Линсэнь стал лучшим игроком турнира EPICENTER XL по Dota 2. Об этом организаторы объявили после окончания финальной встречи. Наградой для киберспортсмена стала «перчатка бесконечности» из комиксов Marvel. Трофей вручил чемпион The International 2011 и участник русскоязычной студии аналитики Дмитрий LighOfHeaven Куприянов.
PSG.LGD стала чемпионом турнира EPICENTER XL по Dota 2. В финале команда обыграла Team Liquid со счётом 3:1. Игроки заработали $ 500 тыс. и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.
Чемпионат.com: последние новости
Как Epicenter стал лучшим европейским турниром по Dota 2 Тутберидзе: узнала, что Медведева ушла, из новостей 20-летний форвард Финляндии Себастьян Ахо два матча подряд забил в меньшинстве
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева сделала первое заявление после ухода от тренера36
Тутберидзе отреагировала на уход Медведевой85
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой156
Шарапова одержала долгожданную победу17
Сборная Финляндии разгромила Латвию на ЧМ-20181
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
00:43
Медведеву обвинили в предательстве
Фигурное катание
02:19
Японский боец MMA вырубил американца за 9 секунд
MMA
00:43
Армения ответила на вопрос о гражданстве Медведевой
Фигурное катание
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение