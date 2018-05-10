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Fnatic и Team Secret сыграют в полуфинале GESC: Thailand Dota 2 Minor
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Fnatic и Team Secret сыграют в полуфинале GESC: Thailand Dota 2 Minor 

Чемпионат.com 12 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился второй день группового этапа GESC: Thailand Dota 2 Minor. По его результатам определились все участники плей-офф. Fnatic завершила групповую стадию без поражений, а Team Secret заняла вторую строчку таблицы со статистикой 6-1. Оба участника начнут следующий этап с полуфинала. Evil Geniuses, VGJ.Storm, The Final Tribe и Keen Gaming сыграют в четвертьфинале.
SG e-sports и Alpha Red стали аутсайдерами соревнований и покинули чемпионат. Команды заработали по $ 10 тыс.
GESC: Thailand Dota 2 Minor проходит в Бангкоке (Таиланд). Турнир завершится 12 мая. Победитель получит главный приз в размере $ 110 тыс. и 150 рейтинговых баллов DPC.
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