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Fnatic возглавила турнирную таблицу на GESC: Thailand Dota 2 Minor
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Fnatic возглавила турнирную таблицу на GESC: Thailand Dota 2 Minor 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился первый игровой день майнора GESC: Thailand Dota 2 Minor. Лидером группового этапа стала команда Fnatic, выигравшая четыре матча. Также в число лидеров вошла Evil Geniuses, завершившая день без поражений.
Последние строчки заняли бразильские киберспортсмены из SG e-sports и таиландская пятерка из Alpha Red. Команды не выиграли ни одного матча.
По итогам группового этапа определятся шесть участников плей-офф. Четыре коллектива начнут следующую стадию с четвертьфинала, а две лучших команды займут место в полуфинале турнира. Победитель соревнований получит $ 110 тыс. и 150 баллов DPC. GESC: Thailand Dota 2 Minor станет последним майнором соревновательного сезона. Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков Dota Pro Circuit.
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