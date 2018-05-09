Fnatic возглавила турнирную таблицу на GESC: Thailand Dota 2 Minor

Завершился первый игровой день майнора GESC: Thailand Dota 2 Minor. Лидером группового этапа стала команда Fnatic, выигравшая четыре матча. Также в число лидеров вошла Evil Geniuses, завершившая день без поражений.

Последние строчки заняли бразильские киберспортсмены из SG e-sports и таиландская пятерка из Alpha Red. Команды не выиграли ни одного матча.

По итогам группового этапа определятся шесть участников плей-офф. Четыре коллектива начнут следующую стадию с четвертьфинала, а две лучших команды займут место в полуфинале турнира. Победитель соревнований получит $ 110 тыс. и 150 баллов DPC. GESC: Thailand Dota 2 Minor станет последним майнором соревновательного сезона. Призовой фонд чемпионата составляет $ 300 тыс. и 300 квалификационных очков Dota Pro Circuit.