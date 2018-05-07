Vega Squadron пропустит GESC: Thailand

Vega Squadron пропустит турнир GESC: Thailand по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.

«К сожалению, из-за проблем с визами мы вынуждены сняться с GESC Minor, который пройдет в ближайшие выходные в Бангкоке. Визы в Таиланд готовы уже давно, но китайское консульство в Бишкеке сильно затянуло выдачу китайских виз для W_Zayac и Blizzy для MDL Major, из-за чего игроки не могут получить свои паспорта», — прокомментировал эту новость спортивный директор Veg Squadron Георгий drAmer Фалеев.

Vega Squadron прошла на LAN-финал турнира как победитель СНГ-квалификации. В финале отборочных коллектив обыграл Team Spirit со счётом 3:1.

GESC: Thailand пройдёт с 9 по 12 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.