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Vega Squadron пропустит GESC: Thailand
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Vega Squadron пропустит GESC: Thailand 

Чемпионат.com 13 часов назад
Vega Squadron пропустит турнир GESC: Thailand по Dota 2. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
«К сожалению, из-за проблем с визами мы вынуждены сняться с GESC Minor, который пройдет в ближайшие выходные в Бангкоке. Визы в Таиланд готовы уже давно, но китайское консульство в Бишкеке сильно затянуло выдачу китайских виз для W_Zayac и Blizzy для MDL Major, из-за чего игроки не могут получить свои паспорта», — прокомментировал эту новость спортивный директор Veg Squadron Георгий drAmer Фалеев.
Vega Squadron прошла на LAN-финал турнира как победитель СНГ-квалификации. В финале отборочных коллектив обыграл Team Spirit со счётом 3:1.
GESC: Thailand пройдёт с 9 по 12 мая. Призовой фонд турнира составляет $ 300 тыс. и 300 очков Pro Circuit.
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