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Vega Squadron не сыграет на GESC: Thailand Minor
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Vega Squadron не сыграет на GESC: Thailand Minor 

CyberSport.ru 13 часов назад
Команда Vega Squadron пропустит GESC: Thailand Minor из-за проблем с визами. Об этом руководство клуба сообщило в твиттере.
Unfortunately, we're unable to attend @GESChampionship Thailand because of visa issues. We apologize to all the fans who wanted to watch our live performance in Bangkok.Full statement: https://t.co/1kIUSsh3FF pic.twitter.com/7W5LTkJXn8— Vega Squadron (@VegaSquadron) May 7, 2018
К сожалению, мы не сможем выступить на GESC Thailand из-за проблем с визами. Мы приносим извинения всем фанатам, которые хотели увидеть нашу игру в Бангкоке
Георгий drAmer Фалеев, спортивный директор Vega Squadron:
«К сожалению, из-за проблем с визами мы вынуждены сняться с GESC Minor, который пройдет в ближайшие выходные в Бангкоке. Визы в Таиланд готовы уже давно, но китайское консульство в Бишкеке сильно затянуло выдачу китайских виз для Zayac и Blizzy для MDL Major, из-за чего игроки не могут получить свои паспорта».
3 мая Sports.ru сообщил, что майнор GESC: Thailand отменен по неизвестным причинам, однако организаторы турнира и другие участники не подтвердили эту информацию. Анонимный источник Cybersport.ru уточнил, что у турнира были проблемы, но он должен состояться.
Vega Squadron пробилась на GESC: Thailand Minor через закрытую региональную квалификацию для команд СНГ. Она должна была сыграть в основном этапе турнира, который пройдет с 9 по 12 мая. Призовой фонд майнора составляет $300 тыс. и 300 рейтинговых очков Dota Pro Circuit.
Участники GESC: Thailand Minor:
Team Secret
Evil Geniuses
Alpha Red  Fnatic
Keen Gaming
VGJ.Storm
SG e-sports
The Final Tribe
TBA
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