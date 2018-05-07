XNova-: «Во время группового этапа мы все еще привыкали к патчу»

Саппорт PSG.LGD Джиан Вей xNova— Йап после победы в финале EPICENTER XL рассказал Cybersport.com об адаптации к патчу и о силе Skywrath Mage. Он также поделился мнением о других командах из Китая и заявил, что им потребуется время, чтобы стать лучше.

Media.epicenter.gg Об игре на EPICENTER XL «Во время группового этапа мы все еще привыкали к патчу. Затем мы сыграли много матчей и поняли, какой стиль будет лучше в этой мете. Я думаю, [в плей-офф] мы играли лучше, чем в группах, поэтому и победили. Мне кажется, сейчас очень многое зависит от стадии лейнинга. Skywrath Mage — один из тех героев, которые сильны на линии. Я думаю, мы это поняли после встречи с Team Liquid. Она использовала героя против нас и победила в групповом этапе». О других командах из Китая «Мне кажется, VGJ.Thunder очень ослабла. Думаю, большинству китайских команд нужно время, чтобы стать лучше. Как показывает пример Newbee, они устали от такого количества турниров. Это одна из причин их спада. Но мы надеемся, что Китай покажет себя на The International». PSG.LGD стала первой командой из Китая, выигравшей мейджор. Она победила Team Liquid в финале со счетом 3:1 и заработала $500 тыс. и 2 250 очков DPC. В рейтинге Dota Pro Circuit она занимает четвертую строчку, на 900 очков обгоняя состав Mineski.