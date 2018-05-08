Дамьен maLeK Марцель покинул Team EnVyUs

Анонс появился на официальном сайте организации.

«К сожалению, за последние несколько месяцев мы не достигли того уровня, которого от нас ждут наши фанаты и мы сами. Поэтому мы посчитали необходимым поменять тренера команды», — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Майк Руфаил.

МaLeK занял позицию главного тренера Team EnVyUs в феврале 2017 года. Под его руководством команда стала чемпионом DreamHack Open Atlanta 2017, а также заняла 3-4-е место на DreamHack Open Valencia 2017 и DreamHack Open Winter 2017.