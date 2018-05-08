Ещё
Дамьен maLeK Марцель покинул Team EnVyUs
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дамьен maLeK Марцель покинул Team EnVyUs 

Чемпионат.com 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Анонс появился на официальном сайте организации.
«К сожалению, за последние несколько месяцев мы не достигли того уровня, которого от нас ждут наши фанаты и мы сами. Поэтому мы посчитали необходимым поменять тренера команды», — прокомментировал эту новость генеральный директор организации Майк Руфаил.
МaLeK занял позицию главного тренера Team EnVyUs в феврале 2017 года. Под его руководством команда стала чемпионом DreamHack Open Atlanta 2017, а также заняла 3-4-е место на DreamHack Open Valencia 2017 и DreamHack Open Winter 2017.
Чемпионат.com: последние новости
Newbee обыграла OG на турнире EPICENTER XL по Dota 2 Сюй fy Линсэнь получил награду MVP на EPICENTER XL по Dota 2 Vega Squadron пропустит GESC: Thailand
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще одна фигуристка ушла вслед за Медведевой49
Немного в шоке: Тарасова разнесла «строителя» Мутко23
Медведев породил новый анекдот про Мутко460
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером7
Плющенко заступился за «обиженную» Медведеву6
Видео
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
00:56
Немного в шоке: Тарасова разнесла «строителя» Мутко
Зимние виды спорта
04:00
Медведева выступила с официальным заявлением
Фигурное катание
00:43
От Тутберидзе ушла еще одна фигуристка
Фигурное катание
00:25
Фергюсон вышел из комы
Футбол
00:47
Медведева переезжает в Канаду
Фигурное катание
00:39
Мутко получит неожиданную должность
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение