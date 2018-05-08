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Fng о NaVi: «Очевидно, что после таких результатов на EPICENTER XL у них максимально возможен решафл»
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Fng о NaVi: «Очевидно, что после таких результатов на EPICENTER XL у них максимально возможен решафл» 

CyberSport.ru 9 часов назад
Артем Fng Баршак на личной трансляции на Twitch рассказал о возможных изменениях в составах Team Empire и Natus Vincere. По словам Баршака, Empire тестировала других игроков еще до EPICENTER XL, а недавние намеки о решафлах в твиттере были связаны с NaVi. Подборку со стрима капитана Team Spirit опубликовали на канале Dread & Co Versuta Nexus.
Об изменениях в Team Empire
«"Империя" тестила перед EPICENTER уже другой состав. Подозреваю, что на EPICENTER им не разрешили с другим составом поехать. Так что да, они будут, скорее всего, менять ростер либо будут тестить как минимум, как пойдет».
Об инсайдах в твиттере по поводу закрытой квалификации TI8  Инсайды [в твиттере] по NaVi были. Прямо намекнул, что у одной команды, скорее всего, будет решафл. FlyToMoon, Vega Squadron залочили ростер, и NaVi залочили. FlyToMoon, Vega не будут решафлиться, точнее, [если] по-другому сказать, остались только NaVi. Очевидно, что после таких резалтов на EPICENTER у них максимально возможен решафл. Но кто знает, может, они опять договорятся условно и не будут решафлиться».
EPICENTER XL прошел с 27 апреля по 6 мая. Empire и NaVi не преодолели групповой этап мейджора. В финале PSG.LGD одолела Team Liquid и получила $500 тыс., а также 750 очков Dota Pro Circuit.
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