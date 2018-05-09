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Бакыт W_Zayaс Эмилжанов: вы не увидите Techies в наших пиках
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Бакыт W_Zayaс Эмилжанов: вы не увидите Techies в наших пиках 

Чемпионат.com 7 часов назад
Игрок команды Vega Squadron по Dota 2 Бакыт W_Zayaс Эмилжанов высказал мнение о текущей мете в игре.
«Среди самых сильных героев на про-сцене могу выделить Io, Doom и Leshrak. Конечно, будучи IceFrog'ом, я бы сделал Techies более играбельным — сейчас он слабоват и слишком специфичен. Наверное, это одна из нескольких причин, почему вы вряд ли увидите его в нашем драфте», — рассказал Эмилжанов в ответах на вопросы поклонников.
Бакыт W_Zayan Эмилжанов выступает за Vega Squadron с сентября 2017 года. В составе команды он занял 7-8-е место на Perfect World Masters и 3-4-е на StarLadder ImbaTV Invitatinoal Season 5.
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