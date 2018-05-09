Бакыт W_Zayaс Эмилжанов: вы не увидите Techies в наших пиках

Игрок команды Vega Squadron по Dota 2 Бакыт W_Zayaс Эмилжанов высказал мнение о текущей мете в игре.

«Среди самых сильных героев на про-сцене могу выделить Io, Doom и Leshrak. Конечно, будучи IceFrog'ом, я бы сделал Techies более играбельным — сейчас он слабоват и слишком специфичен. Наверное, это одна из нескольких причин, почему вы вряд ли увидите его в нашем драфте», — рассказал Эмилжанов в ответах на вопросы поклонников.

Бакыт W_Zayan Эмилжанов выступает за Vega Squadron с сентября 2017 года. В составе команды он занял 7-8-е место на Perfect World Masters и 3-4-е на StarLadder ImbaTV Invitatinoal Season 5.