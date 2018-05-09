Капитан Team Spirit считает, что в составе Na’ Vi будут изменения после «Эпицентра»

Игрок состава Team Spirit по Dota 2 Артем «Fng» Баршак выразил мнение, что результат выступления Natus Vincere на EPICENTER XL подтолкнет руководство «Рожденных побеждать» к изменениям в команде. Напомним, Na’ Vi не смогла преодолеть групповой этап на московском «мэйджоре», одержав лишь две победы в пяти матчах. Триумфатором турнира стала PSG.LGD, представляющая футбольный «ПСЖ».

— Очевидно, что после таких резалультатов на EPICENTER у них максимально возможен решафл, — отметил Fng. — Но кто знает, может, они опять договорятся условно и не будут решафлиться.