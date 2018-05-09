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G2 Esports подпишет состав с shox, Ex6TenZ и kennyS
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G2 Esports подпишет состав с shox, Ex6TenZ и kennyS 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Организация G2 Esports планирует обновить состав по Counter-Strike: Global Offensive и построить его вокруг Ришара shox Папильона, сообщает flickshot.fr со ссылкой на источники. Француз хочет пригласить в команду Кевина Ex6TenZ Дроланса, Эдуарда SmithZz Дюбордо и Кэнни kennyS Шраба.
SmithZz и shox
Flickr.com  9 марта Папильона в G2 заменил Оскар mixwell Канэллас. По информации HLTV.org, руководство планировало сохранить состав до следующего мейджора, который пройдет в сентябре. Однако после выступления на Intel Extreme Masters XIII — Sydney испанец рассказал, что в коллективе царит плохая атмосфера, а его участники не уверены в будущем команды.
После ухода shox рассказал, что между ним и игроками G2 возник конфликт. Папильон планировал исключить из состава Дана apEX Мадесклера и Натана NBK Шмитта, но Алехандре Bodyy Пианаро не согласился с предложенными изменениями.
Команда занимает 11 строчку в рейтинге команд от HLTV.org. На IEM XIII — Sydney она заняла 7-8 место, уступив в групповом этапе составу mousesports. На ESL Pro League Season 7 французский коллектив не вышел из группы, расположившись на 10 строчке.
Возможный состав G2  Ришар shox Папильон
Кевин Ex6TenZ Дроланс
Кэнни kennyS Шраб
Эдуард SmithZz Дюбордо
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