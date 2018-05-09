Korb3n: «Team Empire никого не тестировала до EPICENTER XL»

Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов в личном паблике во «ВКонтакте» опроверг информацию, что организация тестировала новый состав перед началом турнира EPICENTER XL. Он объяснил, что Василий AfterLife Шишкин сыграл за команду в качестве замены.

Vk.com Ранее капитан Team Spirit Артем Fng Баршак на стриме предположил, что организаторы российского мейджора запретили Team Empire выступать на турнире с новым составом. По словам игрока, после EPICENTER XL команда сделает замены или продолжит тестировать новичков. Офлейнер состава Андрей Ghostik Кадык после выступления на турнире заявил, что у игроков не получилось стать командой. От отметил, что во время мейджора «все игроки были сами по себе». Team Empire выступила в группе A на EPICENTER XL, но не смогла выиграть в ней ни одного матча. Она взяла по одной карте у составов FlyToMoon и PSG.LGD и покинула турнир, разделив с Natus Vincere 11-12 места.