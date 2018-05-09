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Korb3n: «Team Empire никого не тестировала до EPICENTER XL»
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Korb3n: «Team Empire никого не тестировала до EPICENTER XL» 

CyberSport.ru 3 часа назад
Фото: CyberSport.ru
Менеджер Team Empire Дмитрий Korb3n Белов в личном паблике во «ВКонтакте» опроверг информацию, что организация тестировала новый состав перед началом турнира EPICENTER XL. Он объяснил, что Василий AfterLife Шишкин сыграл за команду в качестве замены.
Vk.com  Ранее капитан Team Spirit Артем Fng Баршак на стриме предположил, что организаторы российского мейджора запретили Team Empire выступать на турнире с новым составом. По словам игрока, после EPICENTER XL команда сделает замены или продолжит тестировать новичков. Офлейнер состава Андрей Ghostik Кадык после выступления на турнире заявил, что у игроков не получилось стать командой. От отметил, что во время мейджора «все игроки были сами по себе». Team Empire выступила в группе A на EPICENTER XL, но не смогла выиграть в ней ни одного матча. Она взяла по одной карте у составов FlyToMoon и PSG.LGD и покинула турнир, разделив с Natus Vincere 11-12 места.
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