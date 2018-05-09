Ace об EPICENTER XL: «Если честно, мы не рассчитывали на победу»

Керри Team Secret Маркус Ace Хёлгард после выступления на EPICENTER XL рассказал Dota2.ru, что команда и не рассчитывала на победу в России. Он также назвал основную проблему Meepo и предложил переработать систему получения опыта, чтобы усилить героя.

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О выступлении Team Secret на EPICENTER XL «Конечно, мы недовольны. Но в то же время мы осознаем, что на турнире мы не отыгрывали очень хорошо. У нас не было четкого фундамента для игры, не было каких-то мощных стратегий. И если честно, мы не рассчитывали на победу здесь по этим причинам, мы знали, что подготовка некоторых других команд была более качественной. Тем не менее мне сложно однозначно сказать, в чем же конкретно была проблема».

Об основной проблеме Meepo

«Я считаю, Meepo — один из худших героев в доте прямо сейчас. В пабах иногда он, конечно, может разваливать, но из-за изменений работы статов он как «агильщик» стал очень мягким: у него теперь очень мало здоровья, что существенно повышает риск умереть.

Главная проблема Meepo заключается в том, что после его 25 уровня он по-прежнему продолжает воровать много опыта. Если в убийстве врага принял участие Meepo и кто-то из его тиммейтов, то Meepo получит практически весь опыт за килл, даже несмотря на то, что он уже максимального уровня. Тут надо понимать, что он 25 уровня практически всю игру, это же Meepo! То есть получается этот герой ворует весь опыт и фарм у команды на протяжении большей части игры — вот это и должно быть пересмотрено».

Team Secret получила инвайт на EPICENTER XL и по итогам группового этапа заняла третье место. В первом раунде нижней сетки плей-офф она уступила команде Mineski и покинула турнир. Чемпионат проходил в Москве с 27 апреля по 6 мая. Чемпионом стала PSG.LGD, обыгравшая в финале Team Liquid.