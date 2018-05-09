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Maniac завершил карьеру профессионального игрока
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Maniac завершил карьеру профессионального игрока 

CyberSport.ru 4 часа назад
Матье Maniac Кикерез закончил карьеру киберспортсмена. Об этом он сообщил на TwitLonger. Бывший игрок Team LDLC.com не рассказал, продолжит ли он работать в индустрии в других ролях. Комментарий Maniac на TwitLonger:
«Сегодня я открываю новую страницу своей жизни и завершаю карьеру профессионального игрока в CS:GO. Я долго раздумывал над этим решением и наконец принял его. Хочу поблагодарить LDLC и моих тиммейтов за последние 15 месяцев в игре. Представлять эту организацию и выступать с вами, ребята, — одно удовольствие».
Maniac начал выступать на профессиональном уровне в CS:GO с 2012 года. Его первой профессиональной командой в этой дисциплине стала Team eXtensive, где он выступал вместе с Даном apEX Мадесклером и Винсеном Happy Шопенгауэром. За свою карьеру он играл за многочисленные составы Team LDLC.com, а также в Titan Esports и Rogue. С командами Кикерез посетил первые пять мейджоров, за исключением DreamHack Winter 2014, и занял 3-4 место на ESL One Cologne 2014. С февраля по июль 2016 года Maniac выступал в роли тренера Team EnVyUs. Организация не сообщила, кто заменит Maniac. По данным Flikshot.fr, команду также покинет Тимоти DEVIL Демолон. Освободившиеся места займут бывшие игроки MisfitsДавид devoduvek Доброзавьевич и Франсуа AmaNEk Делоне.
Team LDLC.com  Антуан to1nou Пирард Алекс ALEX МакМикин Тимоти DEVIL Демолон Логан LOGAN Корти
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