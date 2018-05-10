Матье Maniac Кикерез объявил о завершении карьеры игрока

Игрок команды LDLC по CS:GO Матье Maniac Кикерез объявил об окончании карьеры. Об этом киберспортсмен сообщил в сервисе Twitlonger. Дальнейшие планы Матье не раскрыл.

«Сегодня я закрываю главу своей жизни и ухожу из профессионального киберпорта как игрок. Это очень волнующее решение, но теперь я чувствую себя спокойно.

Я буду всегда благодарен за те возможности, которые были мне предоставлены. Карьера профессионального игрока была моей мечтой. Я вложил много времени в игры, но они дали мне в 10 раз больше. Я бы хотел поблагодарить каждого человека, который оказал на меня благоприятное влияние. Всем спасибо от всего сердца», — написал Кикерез в Twitlonger.

Матье Maniac Квикерез играл в CS:GO с 2012 года. Он выступал за такие команды, как Titan, Team EnVyUs, Rogue, Team LDLC. На счету киберспортсмена победа на Esports World Convention 2017, Gamers Assembly 2015, DreamHack Invitational II и DreamHack Valencia 2014.

Последний год швейцарский игрок провел в Team LDLC. Кто заменит его пока неизвестно.