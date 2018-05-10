Игроки и владелец Vega Squadron встретятся с болельщиками

Игроки состава Vega Squadron и владелец организации Алексей Кондаков ответят на вопросы поклонников и сыграют с ними в CS:GO. Мероприятие состоится в клубе Cyberspace 11 мая в 18:00. Предварительная регистрация доступна по ссылке.

Vk.com На встрече состоятся турнир 2 на 2 между игроками и посетителями, тематическая викторина и автограф-сессии. Организаторы проведут соревнования по Project CARS и на VR-Arena, а также разыграют подарки. Алексей Кондаков ответит на вопросы болельщиков его команды. 9 апреля Vega Squadron сделала замены. Николай mir Битюков и Сергей keshandr Никишин перешли в запас и были выставлены на трансфер. Их места заняли Игорь crush Шевченко и тренер коллектива Артём Fierce Иванов. Обновленный состав проиграл два матча в закрытых квалификациях StarSeries i-League Season 5 и пропустит турнир.