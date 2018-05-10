Ещё
Игроки и владелец Vega Squadron встретятся с болельщиками
Далее:
Читайте также:
Ещё
Орсер будет брать с Медведевой почасовую оплату
Орсер будет брать с Медведевой почасовую оплату

Игроки и владелец Vega Squadron встретятся с болельщиками 

CyberSport.ru 1 час назад
Фото: CyberSport.ru
Игроки состава Vega Squadron и владелец организации Алексей Кондаков ответят на вопросы поклонников и сыграют с ними в CS:GO. Мероприятие состоится в клубе Cyberspace 11 мая в 18:00. Предварительная регистрация доступна по ссылке.
Vk.com  На встрече состоятся турнир 2 на 2 между игроками и посетителями, тематическая викторина и автограф-сессии. Организаторы проведут соревнования по Project CARS и на VR-Arena, а также разыграют подарки. Алексей Кондаков ответит на вопросы болельщиков его команды. 9 апреля Vega Squadron сделала замены. Николай mir Битюков и Сергей keshandr Никишин перешли в запас и были выставлены на трансфер. Их места заняли Игорь crush Шевченко и тренер коллектива Артём Fierce Иванов. Обновленный состав проиграл два матча в закрытых квалификациях StarSeries i-League Season 5 и пропустит турнир.
CyberSport.ru: последние новости
Maniac завершил карьеру профессионального игрока Lil о матче между Virtus.pro и paiN: «Игра выдалась достаточно неинтересной» Vega Squadron не сыграет на GESC: Thailand Minor
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Горнолыжница из США в купальнике избавила пляж от мусора26
Армстронг заступился за Россию8
«Его просто стыдно назначать»: Тарасова о Мутко575
Медведев породил новый анекдот про Мутко498
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину105
Видео
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:47
Тутберидзе призналась, что ей нужно от Медведевой
Фигурное катание
02:54
Зарплата 30 миллионов. Когда это закончится?
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
01:00
Фигуристок Тутберидзе захотели лишить соревнований
Фигурное катание
00:47
Загитова резко ответила на вопрос о Медведевой
Фигурное катание
00:56
Медведев породил новый анекдот про Мутко
Футбол Общество
04:09
Новый тренер рассказал о работе с Медведевой
Фигурное катание
07:07
«А кто это вообще?» Мутко поменяли на женщину
Футбол
00:43
Медведева не отвечает ни на сообщения, ни на звонки
Фигурное катание
00:31
Украинский футболист уронил кубок чемпионов Англии
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение