Dima: «Верим, что сможем пройти на майнор»

Дмитрий Dima Бандурка рассказал о подготовке Team Spirit к ESEA Season 27 Global Challenge в интервью HLTV.org. Бандурка также сообщил, с какими трудностями столкнулась команда во время регулярного сезона, и поделился мнением об уровне участников майнора для СНГ.

Vk.com О подготовке к LAN-финалу ESEA Season 27 «Мы подошли к этому чемпионату в довольно плохой форме. Был запланирован недельный буткемп, но за два дня [до его старта] один игрок заболел. Мы ждали неделю, пока он приведет себя в форму. Поэтому у нас по сути было два дня на тренировки перед турниром».

О матчах регулярного сезона ESEA Season 27 «Мы были готовы ко встречам с Team Kinguin, Virtus.pro и другими соперниками по лиге. Матчи были сложными, но наша основная проблема заключалась в психологическом аспекте. В итоге нам удалось попасть на LAN-финал. В основном этому результату поспособствовал наш тренер и мои тиммейты, которые выкладывались на полную».

О майноре для СНГ «Мы верим, что сможем пройти на майнор. Тем не менее наш регион довольно сложный, особенно в отборочном цикле. В квалификациях выступит множество миксов. Надеюсь, мы попадем на LAN-финал и покажем нашу лучшую форму. Сам чемпионат станет сложнее, так как на нем выступят команды, которые ранее выступали на мейджорах».

Team Spirit заняла третье место в ESEA Season 27 — Premier Division. Европа и прошла на LAN-финал лиги. В стыковых матчах за слот в ESL Pro League Season 8 коллектив уступил Team EnVyUs и Windigo Gaming.