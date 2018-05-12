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Team Spirit сыграет с eUnited в полуфинале ESEA Season 27 Global Challenge
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Team Spirit сыграет с eUnited в полуфинале ESEA Season 27 Global Challenge 

CyberSport.ru 7 часов назад
BIG, Team Spirit, eUnited и Windigo Gaming прошли в плей-офф ESEA Season 27: Global Challenge. В первом матче BIG сыграет с Windigo, а Spirit выступит против eUnited.
В плей-офф команды поместили в сетку single-elimination с матчами до двух побед. Все встречи пройдут 13 мая.
Сетка плей-офф:
В групповой стадии выступили восемь команд. Их посеяли в две группы по системе GSL с матчами до одной победы. Встречи на вылет и за вторые места в квартетах прошли до двух побед. По два лучших состава попали в плей-офф.
Групповая стадия:
ESEA Season 27: Global Challenge проходит с 11 по 13 мая в Лестере. Призовой фонд соревнования составляет $50 тыс.
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