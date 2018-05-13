Формат и расписание MDL Changsha Major

Оригинальный формат жеребьёвки, «группа смерти» для Vega Squadron и долгое ожидание Techies в пиках.

MDL Changsha Major ещё до старта стали называть бюджетным мэйджором. Virtus.pro и Team Liquid отказались от участия в чемпионате, «Мерседесы» и «Перчатки бесконечности» за MVP не дают, да и состав участников сформирован на треть из китайских команд. Даже на расстановку в рейтинге, исходя из статистики аналитиков, он не слишком повлияет. Но зато Mars Media, организаторы чемпионата, славятся своим ответственным и оригинальным подходом к работе. И пусть глобальных интриг на турнире не будет, участникам есть за что побороться.

Жеребьевка — что это было?

LAN-финал MDL начался для команд с оригинального процесса жеребьевки. Организаторы выделили две сильнейшие команды по рейтингу DPC — Team Secret и PSG.LGD. Затем представители этих команд выбрали себе по сопернику из оставшихся участников. Выбранные снова пикали себе жертву в порядке очереди — и так далее. Получились две группы, которые сложно назвать равными.

Причина проста — каждый раз представитель группы А выбирал себе самого слабого соперника. И на каждом ходу командам из группы В оставался противник посильнее (на бумаге). Но это все лишь теоретические расклады, которые уже завтра могут сломаться о практику и исполнение.

Это китайский год?

Сначала победа PSG.LGD, затем удивительно сильное выступление Keen Gaming в Тайланде. И вот поползли они — рассуждения о том, что на дворе китайский год и пора бы выбирать себе любимчика на будущий The International. Но среди команд из поднебесной есть еще немало тех, кому еще стоит утвердиться в звании фаворита.

В первую очередь это Newbee. Вице-чемпионам The International 7 в рейтинге сезона практически ничего не угрожает. Да и впереди ещё три мэйджора, чтобы добрать необходимые копейки до границы. Только вот надежд попасть в топ-4 на крупных чемпионатах с каждым турниром все меньше. Составу явно не удаётся существовать в условиях постоянно сменяющихся патчей, а сами игроки уже не скрывают того, что выступают они откровенно плохо. В отличие от других китайцев, Newbee только сдала к концу сезона, даже не выйдя из группы на Epicenter.

В рейтинговой таблице им в спину дышит ещё один представитель Поднебесной, практически обеспечивший себе инвайт — Vici Gaming. Команда LaNm бесконечно нестабильна и продолжает плавать от серебряных наград до последних строчек мэйджоров. Но при этом VG достаточно сильна против составов из своего региона. И на MDL их будет немало. Так что по головам своих соотечественников она может забраться в топ.

Выиграет ли TNC bo3 на этом турнире?

Каждый LAN-турнир TNC становится тёмной лошадкой. На групповом этапе она обыгрывает даже сильнейших оппонентов, выходит с первых мест и пробирается в «виннеры». А потом наступает плей-офф — и все надежды на филиппинское чудо разбиваются о первую же серию best-of-3.

MDL может стать переломным моментом для этой традиции. Здесь не такой сильный состав соперников, чтобы с первого раза выбивать TNC из колеи. На групповой стадии команды будут играть bo2, тоже комфортный для команды формат. Представить, что это два раза по одной карте, поднажать в одной серии в плей-офф — и TNC уже в дамках (считай, в очках).

С точки зрения статистики TNC самый неявный претендент на попадание в топ-8 сезона. Но впереди помимо MDL их ещё ждёт супермэйджор, на котором список оппонентов тоже вполне пропускает их в топ-4 при необходимых усилиях. Юго-Восточная Азия весь сезон огрызалась сразу тремя составами. На финишном створе можно и показать зубы. Тем более что сейчас у них было достаточно времени на отдых, подготовку и разработку новых стратегий, где Kuku не фидит каждые три минуты.

Выйдет ли Vega Squadron из группы?

За честь СНГ на этом мэйджоре будет сражаться Vega Squadron. Для команды этот турнир — возможность потренироваться, показать себя и набраться опыта перед региональными квалификациями. Конечно, у них есть теоретическая возможность попасть в топ-8 мира, но для этого MDL придется выиграть. А это будет сложной задачей, когда тебе домашние отборы даются с трудом.

Последнюю официальную игру Vega провела почти месяц назад. Тогда команда неожиданно даже для себя попала на Starladder в качестве замены. Результаты у неподготовленной команды оказались соответствующими: состав не смог пройти в плей-офф, но зато порадовал фанатов уверенной победой над Fnatic (впрочем, те выступали с заменой).

К сожалению, Vega пришлось пропустить GESC из-за визовых проблем. Посольство не успело подготовить документы для поездки. Так что команда не имела возможности опробовать свои силы в рамках майнора. Стартовать придется сразу с мэйджора и с далеко непростой группы. В шестёрке, куда попала Vega, нет ни одной команды, которую представители СНГ должны обыгрывать со 100-процентной или близкой к тому вероятностью. Сплошные чемпионы и вице-чемпионы. Но никто не обещал, что на мэйджоре будет легко.

VGJ.Storm — результат работы или удача?

Team Secret, Evil Geniuses, Fnatic — все они претендовали на «лёгкие очки и деньги» на майноре в Тайланде. А в итоге смотрели финал из зала. Некоторые команды после такого выступления серьёзно понизили свои шансы на приглашение на TI. Всех их бодро и уверенно обошёл американская пятёрка китайской организации VGJ.Storm, за который Джереми Лин топил в 4 утра по своему времени.

Пришедший не так давно в состав Роман Resolutiuon Фоминок превратил команду из обычного стака в сплоченный коллектив с конкретной идеей в игре. Если раньше им приходилось играть на ненадёжного Явара YawaR Хассана, то теперь у пакистанского игрока есть надёжная опора, позволяющая ему даже совершать небольшие ошибки. Да и драфт для Авери SVG Сильвермана стал явно более простой задачей, когда один из твоих игроков не замкнут в очень узком пуле героев.

VGJ.Storm на американских отборах и на GESC в Тайланде показала, насколько важна методичная подготовка к турнирам. Во время первых отборов они сориентировались в региональных соперниках и нашли их слабые места, в перерыве выработали несколько действенных стратегий. Теперь нужно не выдохнуться после первого же международного успеха. Пока VGJ потели на сцене против Team Secret, остальные изучали записи их матчей. И, скорее всего, на MDL уже никто не даст Resolution такой вольготной жизни.

Выиграет ли Минер?

Все так боялись появления Techies в турнирном режиме, что, кажется, запугали сами себя. На Epicenter его опробовали всего три команды, хотя возможностей была масса — и ни одной победы. В Таиланде к нему никто даже не притронулся. Наверное, просто у страха глаза велики.

Оказалось, что Techies нельзя просто взять и сыграть, даже если ты Team Secret и тебе, ну, очень хочется. Да и на первый пик он не слишком хорошо заходит, потому что противники сразу набирают героев с призываемыми существами и иллюзиями. Всё это позналось горьким опытом официальных матчей и тренировок.

Теперь остаётся надеяться только на Mineski, которые уже практически обеспечили себе приглашение на The International. Может быть, они рискнут хотя бы в одной карте и отдадут Techies Дэрилу IceIceIce Коху? Зря, что ли, он столько времени тренировался на нём в пабе?

Формат и расписание MDL Changsha Major

Турнир стартует 14 мая с групповой стадии в формате robin round и матчами из двух карт. Практически каждая строчка в итоговой турнирной таблице имеет значение. Топ-1 каждой группы отправится сразу во второй раунд верхней сетки. Команды со второго и третьего мест начнут выступление с первого раунда «виннеров». Участники, занявшие 4-5-ю строчки, упадут в «лузеры». Последнее место покинет соревнования.

Не обойдётся на чемпионате и без bo1. Первый раунд нижней сетки команды проведут до одной победы. Дальше — только best-of-3 и bo5 в финале.

И не забудьте купить Battle Pass! Начиная с MDL с его помощью можно будет делать предсказания на предстоящие мэйджоры сезона и зарабатывать очки.