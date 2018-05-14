Vega Squadron потерпела первое поражение на MDL Changsha Major по Dota 2

PSG.LGD обыграла Vega Squadron на групповом этапе турнира MDL Changsha Major. Матч завершился со счётом 2:0. Это первое поражение российской команды на чемпионате. Следующим соперником состава станет VGJ.Storm. Встреча состоится 14 мая, начало в 11:45 по московскому времени. PSG.LGD в следующем раунде встретится с Newbee.

Ранее комментатор Виталий V1lat Волочай высказал недовольство касательно распределения команд на групповой стадии. Он заявил, что группы серьезно различаются по силам участников и назвал турнир слабейшим мэйджором сезона.

MDL Changsha Major проходит в городе Чанша (Китай). Призовой фонд соревнований составляет $ 1 млн и 1,5 тыс. очков Dota Pro Circuit.